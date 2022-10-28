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Окупанти закликають людей не переводити годинники разом з Україною

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:32
Окупанти закликають людей не переводити годинники разом з Україною
фото: pixabay

Окупована частина Запорізької області цього року нібито "вперше не буде переходити на зимовий час", вважають російські окупанти.

Джерело: кремлівське видання "Интерфакс" із посиланням на так звану окупаційну "адміністрацію" області

Дослівно: "У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде".

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Деталі: Окупаційний "мер" Енергодара закликав мешканців "ігнорувати всі заклики української влади перевести годинники на зимовий час", бо місто нібито "живе в Російській Федерації та за московським часом" і не хочуть "звертати увагу на кривотолки, які влаштовує Україна".

Довідка: Україна в ніч із 29 на 30 жовтня переводить стрілки на годину назад.

У РФ перехід на зимовий час скасували ще 2014 року.

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Теми: Росіяокупаціяпропаганда
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