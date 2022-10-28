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Оккупанты призывают людей не переводить часы вместе с Украиной

Роман ПетренкоПятница, 28 октября 2022, 11:32
Оккупанты призывают людей не переводить часы вместе с Украиной
фото: pixabay

Оккупированная часть Запорожской области в этом году якобы "впервые не будет переходить на зимнее время", считают российские оккупанты.

Источник: кремлевское издание "Интерфакс" со ссылкой на так называемую оккупационную "администрацию" области

Дословно: "В Запорожской области остаётся прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет".

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Детали: Оккупационный "мэр" Энергодара призвал жителей "игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время", потому что город якобы "живет в Российской Федерации и по московскому времени" и не хотят "обращать внимание на кривотолки, которые устраивает Украина".

Справка: Украина в ночь с 29 на 30 октября переводит стрелки на час назад.

В РФ переход на зимнее время отменили еще в 2014 году.


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Темы: Росcияоккупацияпропаганда
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