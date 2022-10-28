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ЗМІ: В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, є загиблі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:41
ЗМІ: В Архангельській області РФ контрактник наїхав на колону строковиків, є загиблі
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В російській Архангельській області військовий контрактник наїхав на колону строковиків, загинули двоє людей.

Джерело: видання "Baza"

Деталі: Повідомляється, що ДТП влаштував 22-річний військовий на ім'я Ісрапіл, який керував "КАМАЗом", він врізався в колону з 20 військовослужбовців строкової служби.

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У результаті дорожньої пригоди одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Також постраждали ще 11 осіб - усіх їх доставили в лікарню Міноборони з різними травмами.

Причина ДТП невідома, справою зайнялись військові слідчі.

Теми: РосіяДТП
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