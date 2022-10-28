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СМИ: В Архангельской области РФ контрактник наехал на колонну срочников, есть погибшие

Станислав ПогориловПятница, 28 октября 2022, 11:41
скриншот

В российской Архангельской области военный контрактник наехал на колонну срочников, погибли два человека.

Источник: издание "Baza"

Детали: Сообщается, что ДТП устроил 22-летний военный по имени Исрапил, который управлял "КАМАЗом", он врезался в колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

В результате дорожного происшествия один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Также пострадали еще 11 человек - всех их доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Причина ДТП неизвестна, делом занялись военные следователи.

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Темы: РосcияДТП
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