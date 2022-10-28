Генсек НАТО запевнив, що ППО від союзників зменшить загрозу з неба для України

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вже успішно реагує на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово буде компенсувати старі системи й підвищувати захист.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше - зараз активізуються союзники", - зазначив генсек.

Він нагадав про нещодавно передану Німеччиною передову систему IRIS-T та обіцянки США і ще деяких союзників щодо протиповітряних систем і боєприпасів після останньої зустрічі формату "Рамштайн".

Столтенберг додав, що надана Заходом допомога від початку зіграла значну роль у тому, що Росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх всієї кампанії загалом. "Це сталося, звісно, насамперед через уміння українських військових використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники НАТО постачали їм боєприпаси для цих систем, а потім почали надавати нові системи. Німецька система зараз демонструє, що Німеччина постачає Україні справді важливі потужності. Їхнє значення у майбутньому тільки зростатиме", - зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, після шостого "Рамштайну" стало відомо про чотири системи Hawk від Іспанії, як і про потенційне надання цих систем США.

Генсек НАТО невдовзі після того анонсував надання союзниками обладнання для боротьби з дронами.

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Також Україна має отримати системи NASAMS, у Пентагоні офіційно повідомили, що це може статися на початку листопада.