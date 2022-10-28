Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО заверил, что ПВО от союзников уменьшит угрозу с неба для Украины

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 11:43
йенс столтенберг, Getty Images

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина уже успешно реагирует на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.

Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее - сейчас активизируются союзники", - отметил генсек. 

Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и еще некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата "Рамштайн".

Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что Россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом. "Это произошло, конечно, прежде всего из-за умения украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые они уже имели. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая система сейчас демонстрирует, что Германия поставляет Украине действительно важные мощности. Их значение в будущем будет только расти", - отметил Йенс Столтенберг. 

Напомним, после шестого "Рамштайна" стало известно о четырех системах Hawk от Испании, как и о потенциальном предоставлении этих систем США.  

Генсек НАТО вскоре после того анонсировал предоставление союзниками оборудования для борьбы с дронами

ВИДЕО ДНЯ

Также Украина должна получить системы NASAMS, в Пентагоне официально сообщили, что это может произойти в начале ноября

Темы: НАТОУкраинаПВОвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Последние недели стали наибольшей эскалацией со стороны РФ с 24 февраля
В США напомнили об угрозе отката демократии в Грузии для движения в ЕС и НАТО
Правительство Финляндии не исключает развертывания ядерного оружия и баз НАТО после вступления - СМИ
Последние новости
03:05
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"
02:09
МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно
01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
00:41
Сумская область: Россияне выпустили по пограничью 40 боеприпасов
00:04
Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный
23:48
Первая женщина-премьер Италии требует от органов власти называть ее должность в мужском роде
23:31
Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения
23:13
Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский
22:58
МВД Эстонии планирует усилить контроль над украинскими беженцами
22:53
Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше
Все новости...