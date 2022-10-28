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Генсек НАТО заверил, что ПВО от союзников уменьшит угрозу с неба для Украины

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 11:43
Генсек НАТО заверил, что ПВО от союзников уменьшит угрозу с неба для Украины
йенс столтенберг, Getty Images

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина уже успешно реагирует на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.

Об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Думаю, оружие, которое мы сейчас поставляем, имеет огромное значение. Украинцы уже преуспели, сбив много российских ракет и беспилотников. В будущем ситуация изменится еще сильнее - сейчас активизируются союзники", - отметил генсек. 

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Он напомнил о недавно переданной Германией передовой системе IRIS-T и обещаниях США и еще некоторых союзников по противовоздушным системам и боеприпасам после последней встречи формата "Рамштайн".

Столтенберг добавил, что предоставленная Западом помощь изначально сыграла значительную роль в том, что Россия так и не смогла установить господство в воздухе над территорией Украины, а это повлияло на успех всей кампании в целом. "Это произошло, конечно, прежде всего из-за умения украинских военных использовать старые советские средства ПВО, которые они уже имели. Союзники НАТО поставляли им боеприпасы для этих систем, а затем начали предоставлять новые системы. Немецкая система сейчас демонстрирует, что Германия поставляет Украине действительно важные мощности. Их значение в будущем будет только расти", - отметил Йенс Столтенберг. 

Напомним, после шестого "Рамштайна" стало известно о четырех системах Hawk от Испании, как и о потенциальном предоставлении этих систем США.  

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Генсек НАТО вскоре после того анонсировал предоставление союзниками оборудования для борьбы с дронами

Также Украина должна получить системы NASAMS, в Пентагоне официально сообщили, что это может произойти в начале ноября

Темы: НАТОУкраинаПВОвойна
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