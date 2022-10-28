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Британська розвідка: Перехід військ РФ в оборону спостерігається на більшій частині фронту в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:47

Британська розвідка заявила, що через недоукомплектованість і погану підготовку сили РФ переходять в оборону на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Описуючи події на Херсонщині, британська розвідка зазначає, що Росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.

Зокрема, як йдеться в огляді, у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як такі, що складаються з шести-восьми осіб кожна. При цьому роти повинні розгортатися з приблизно 100 людей особового складу.

"За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової, оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили в Україні наразі здатні лише до оборонних операцій", - зазначає британська розвідка.

Однак, на думку фахівців Міноборони Британії, навіть якщо Росії вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

"Щоб повернути ініціативу, їй необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції", - йдеться в огляді.

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Як повідомлялося, британська розвідка вважає, що завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові матеріальні і логістичні переваги.

Теми: війнарозвідкаВелика БританіяЗбройні сили
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