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Британская разведка: Переход войск РФ в оборону наблюдается на большей части фронта в Украине

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 11:47

Британская разведка заявила, что из-за недоукомплектованности и плохой подготовки силы РФ переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.

В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.

"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной, оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям", - отмечает британская разведка.

Однако, по мнению специалистов Минобороны Британии, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить собственные широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.

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Как сообщалось, британская разведка считает, что завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне даст россиянам дополнительные материальные и логистические преимущества.

Темы: войнаразведкаВеликобританияВооруженные силы
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