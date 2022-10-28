Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Святогірську серед руїн знайшли загиблу: обстріл був місяць тому

Олена РощінаП'ятниця, 28 жовтня 2022, 11:54
Святогірськ, зруйнофваний будинок, фото ДСНС

У Святогірську під завалами 5-поверхівки, зруйнованої наприкінці вересня, рятувальники знайшли тіло жінки. Припускають, що ще одне тіло може бути серед руїн приватного будинку.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У Святогірську Краматорського району Донецької області рятувальники проводять аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованих житлових будинків.

Минулої доби рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в Святогірську. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня. 

 

На місці розбору завалу знайдено тіло жінки.

 

Вранці 28 жовтня працівники ДСНС приступили до проведення робіт з розбору завалу зруйнованого внаслідок обстрілу приватного житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалом знаходиться тіло загиблої особи. 

Роботи тривають.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнаДСНС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Ексглаву Держприкордонслужби підозрюють у зловживанні владою

Усі новини...
Донецька область
Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
Росіяни укріплюють позиції на лівобережжі Херсонщини й нишпорять із неба – Генштаб
"Бавовна" в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним
Останні новини
04:00
Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування
03:05
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські "Гради"
02:09
МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
01:22
Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС
00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний
23:48
Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді
23:31
Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану
23:13
Стабілізаційні відключення електрики торкнулися 4 мільйонів українців – Зеленський
22:58
МВС Естонії планує посилити контроль над українськими біженцями
Усі новини...