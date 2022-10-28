У Святогірську серед руїн знайшли загиблу: обстріл був місяць тому

У Святогірську під завалами 5-поверхівки, зруйнованої наприкінці вересня, рятувальники знайшли тіло жінки. Припускають, що ще одне тіло може бути серед руїн приватного будинку.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У Святогірську Краматорського району Донецької області рятувальники проводять аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованих житлових будинків.

Минулої доби рятувальники Слов’янського гарнізону проводили роботи з розбору завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в Святогірську. Обстріл відбувся орієнтовно 25 вересня.

На місці розбору завалу знайдено тіло жінки.

Вранці 28 жовтня працівники ДСНС приступили до проведення робіт з розбору завалу зруйнованого внаслідок обстрілу приватного житлового будинку. За попередньою інформацією, під завалом знаходиться тіло загиблої особи.

Роботи тривають.