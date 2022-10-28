В Святогорске среди руин нашли погибшую: обстрел был месяц назад

В Святогорске под завалами 5-этажки, разрушенной в конце сентября, спасатели нашли тело женщины. Предполагают, что еще одно тело может быть среди руин частного дома.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В Святогорске Краматорского района Донецкой области спасатели проводят аварийно-поисковые работы на месте разрушенных жилых домов.

За прошедшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в Святогорске. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября.

На месте разбора завала найдено тело женщины.

Утром 28 октября работники ГСЧС приступили к проведению работ по разбору завала разрушенного в результате обстрела частного жилого дома. По предварительной информации, под завалом находится тело погибшего человека.

Работы продолжаются.