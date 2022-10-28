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ЗСУ проводять навчання на Івано-Франківщині – можуть лунати вибухи

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 12:02

В Івано-Франківській області українські військові проводять навчання, через що 28 жовтня можуть бути чутні звуки вибухів.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в Telegram

Пряма мова: "Якщо ви чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання".

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Деталі: Онищук закликала стежити за сигналами повітряної тривоги та прямувати в укриття у разі необхідності.

Теми: Івано-Франківська областьвибухЗбройні сили
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