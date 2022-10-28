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ВСУ проводят учения на Ивано-Франковщине – могут раздаваться взрывы

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 октября 2022, 12:02

В Ивано-Франковской области украинские военные проводят учения, из-за чего 28 октября могут быть слышны звуки взрывов

Источник: председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь: "Если вы будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения".

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Детали: Онищук призвала следить за сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие в случае необходимости.

Темы: Ивано-Франковская областьвзрывВооруженные силы
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