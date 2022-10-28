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Столтенберг: Останні тижні стали найбільшою ескалацією з боку РФ з 24 лютого

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 12:18

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає дії Росії протягом останніх кількох тижнів найбільшою ескалацією війни з лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні - це насправді найсерйозніша ескалація з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою тепер вже незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою - усе це є найбільшою ескалацією з початку війни", - сказав Єнс Столтенберг.

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Він зазначив, що Захід у цій ситуації має посилити підтримку. 

На запитання ведучої про те, чи є підстави очікувати нового перелому ініціативи на користь Росії, генсек утримався від прогнозів.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Російські війська мають ще багато можливостей", - зазначив він. 

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Теми: НАТОУкраїнавійна
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