Столтенберг: Последние недели стали наибольшей эскалацией со стороны РФ с 24 февраля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает действия России в течение последних нескольких недель самой крупной эскалацией войны с февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

"То, что мы наблюдали за последние недели и дни - это на самом деле самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой - все это является самой большой эскалацией с начала войны", - сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Запад в этой ситуации должен усилить поддержку.

На вопрос ведущей о том, есть ли основания ожидать нового перелома инициативы в пользу России, генсек воздержался от прогнозов.

"Войны по своей природе непредсказуемы. У российских войск остается еще много возможностей", - отметил он.