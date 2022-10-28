Столтенберг: Последние недели стали наибольшей эскалацией со стороны РФ с 24 февраля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает действия России в течение последних нескольких недель самой крупной эскалацией войны с февраля.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.
"То, что мы наблюдали за последние недели и дни - это на самом деле самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой - все это является самой большой эскалацией с начала войны", - сказал Йенс Столтенберг.
Он отметил, что Запад в этой ситуации должен усилить поддержку.
На вопрос ведущей о том, есть ли основания ожидать нового перелома инициативы в пользу России, генсек воздержался от прогнозов.
"Войны по своей природе непредсказуемы. У российских войск остается еще много возможностей", - отметил он.