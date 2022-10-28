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Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон свіжомобілізованого окупанта

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 12:21
Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон свіжомобілізованого окупанта
фото нгу

Спецпризначенці Національної гвардії розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР".

Джерело: Нацгвардія

Деталі: За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими чоловіками у район ведення бойових дій.

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В одному із перших зіткнень їхню групу розбили.

Полоненого гвардійці передали відповідним службам.

 

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Теми: Росіямобілізаціявійна
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