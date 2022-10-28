Нацгвардейцы разбили российскую ДРГ и захватили в плен свежемобилизованного оккупанта
Пятница, 28 октября 2022, 12:21
Спецназовцы Национальной гвардии разбили группу ДРГ противника на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".
Источник: Нацгвардия
Детали: По его словам, он был мобилизован недавно и уже отправлен вместе с другими мужчинами в район ведения боевых действий.
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В одном из первых столкновений их группу разбили.
Пленного гвардейцы передали соответствующим службам.
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