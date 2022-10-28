На Луганщині відбито атаки біля 2 населених пунктів, на Херсонщині йдуть запеклі бої – ОВА

За минулу добу Збройні сили на Луганщині відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка та Білогорівка, а на Херсонщині тривають активні бойові дії, є вбиті та поранені.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Луганщина: за минулу добу підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад з боєприпасами противника.

Відбиті атаки окупантів в районах Андріївки та Білогорівки.

У Рубіжному окупанти формують маневровий житловий фонд – заселяють бойовиків та колаборантів у порожні квартири.

Росіянами за минулу добу обстріляні на Куп’янському та Лиманському напрямках села Макіївка і Невське. Всього по позиціях захисників Луганщини ворог завдав 23 артилерійських удари.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти обстріляли з РСЗВ та артилерії мирні громади Бериславського району. Внаслідок влучення снарядів пошкоджено або зруйновано цивільну інфраструктуру. Є жертви серед мирного населення. Також було обстріляно Велику Олександрівку.

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За інформацією ОК "Південь", противник продовжує активну оборону, шукає способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

З нещодавно звільнених сіл до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства армією РФ.

Сумщина: вчора росіяни обстрілювали території Новослобідської, Білопільської Хотінської громад.

Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади: усього 16 приходів та Великописарівської громади: 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: вночі росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район. Під удар потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Люди не постраждали.

У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах також понівечені електромережі. У Червоногригорівській громаді без світла залишились до тисячі родин. Аварійні бригади уже стали до роботи.

Харківщина: по області окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янського та Харківського районів, які на лінії розмежування. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Донеччина: вчора ввечері — обстріл Курахового та с.Зоря Курахівської громади. Постраждали приватні будинки, одна людина загинула.

Вночі — обстріли селищ Торське і Зарічне.

Обстріли по лінії фронту у Очеретинській громаді. Артобстріли околиць Світлодарської МВА та ст. Майорськ. Вночі також поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки.

По лінії оборони навколо міста — більш-менш спокійно, на ранок — загострення по напрямках Піски, Опитне.

За минулу добу по області: 4 загиблих, 9 поранених.

Миколаївщина: вночі Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетних ударів зруйновано трьохповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення.

Вчора ввечері — обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.