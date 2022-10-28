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На Луганщине отбиты атаки возле 2 населенных пунктов, на Херсонщине идут ожесточенные бои - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 28 октября 2022, 12:49
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы на Луганщине отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка и Белогоровка, а на Херсонщине продолжаются активные боевые действия, есть убитые и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Луганщина: за минувшие сутки подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад с боеприпасами противника.

Отбиты атаки оккупантов в районах Андреевки и Белогоровки.

В Рубежном оккупанты формируют маневренный жилой фонд - заселяют боевиков и коллаборационистов в пустые квартиры.

Россиянами за минувшие сутки обстреляны на Купянском и Лиманском направлениях села Макеевка и Невское. Всего по позициям защитников Луганщины враг нанес 23 артиллерийских удара.

Херсонщина: продолжаются активные боевые действия. Оккупанты обстреляли из РСЗО и артиллерии мирные общины Бериславского района. В результате попадания снарядов повреждена или разрушена гражданская инфраструктура. Есть жертвы среди мирного населения. Также была обстреляна Большая Александровка.

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По информации ОК "Юг", противник продолжает активную оборону, ищет способы восстановить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Из недавно освобожденных сел в полицию продолжают поступать заявления о фактах мародерства армией РФ.

Сумщина: вчера россияне обстреливали территории Новослободской, Белопольской Хотинской общин.

Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской общины: всего 16 приходов и Великописаревской общины: 8 приходов с АГС. Также открывали огонь из пулеметов. Информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: ночью россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район. Под удар попали Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины.

Люди не пострадали.

В Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.

В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах также изуродованы электросети. В Червоногригорьевской громаде без света остались до тысячи семей. Аварийные бригады уже приступили к работе.

Харьковщина: по области оккупанты наносили удары по населенным пунктам Купянского и Харьковского районов, которые на линии разграничения. Пострадавших нет. Подробная информация о последствиях выясняется.

Донецкая область: вчера вечером - обстрел Курахово и с.Заря Кураховской общины. Пострадали частные дома, один человек погиб.

Ночью - обстрелы поселков Торское и Заречное.

Обстрелы по линии фронта в Очеретинской общине. Артобстрелы окрестностей Светлодарской МВА и ст. Майорск. Ночью также одиночные прилеты по старой части Авдеевки.

По линии обороны вокруг города - более-менее спокойно, на утро - обострение по направлениям Пески, Опытное.

За прошедшие сутки по области: 4 погибших, 9 раненых.

Николаевщина: ночью Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетных ударов разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенную многоэтажную новостройку. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения.

Вчера вечером - обстрелы окрестностей Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домов уточняется.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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