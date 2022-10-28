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Опалення в Україні підключають без переносів і створюють резерви – Мінрегіон

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 12:56
Опалення, фото УП

Опалення вже підключено до 9,2 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури у 21 регіоні України та Києві, а також до 19 тисяч житлових будинків у 16 регіонах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій

Деталі: Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов запевнив, що підключення опалення здійснюється без змін та переносів. Насамперед підключають лікарні, дитячі садки та школи.

Пряма мова: "Також спільно з регіонами працюємо над різними варіантами для створення стратегічних запасів резервів, щоб оперативно реагувати на виклики та проблемні питання, які можуть виникати з теплом, електрикою та водопостачанням унаслідок ворожих атак".

Деталі: Чернишов також закликав українців економити споживання електроенергії у пікові години. 

Міністр нагадав, що з 10 до 28 жовтня російськими атаками уражено понад 500 об'єктів, з яких понад 40 – об'єкти енергетичної інфраструктури.

Теми: опаленняенергетикаелектроенергіяУкраїна
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