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Отопление в Украине подключают без переносов и создают резервы – Минрегион

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 12:56
Отопление в Украине подключают без переносов и создают резервы – Минрегион
Отопление, фото УП

Отопление уже подключено к 9,2 тысяч объектов социальной инфраструктуры в 21 регионе Украины и Киеве, а также к 19 тысяч жилых домов в 16 регионах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий

Детали: Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заверил, что подключение отопления осуществляется без изменений и переносов. В первую очередь подключают больницы, детские сады и школы.

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Прямая речь: "Также совместно с регионами работаем над различными вариантами для создания стратегических запасов резервов, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемные вопросы, которые могут возникать с теплом, электричеством и водоснабжением вследствие вражеских атак".

Детали: Чернышов также призвал украинцев экономить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Министр напомнил, что с 10-го по 28-е октября российскими атаками поражено более 500 объектов, из которых более 40 – объекты энергетической инфраструктуры.

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Темы: отоплениеэнергетикаэлектроэнергияУкраина
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