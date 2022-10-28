ЗСУ чекають на дрони-камікадзе Switchblade 600 – речник Повітряних сил

Україна використовує дрони-камікадзе Switchblade 300, надані партнерами, і очікує також на новітні безпілотники Switchblade 600.

Джерело: речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 28 жовтня

Пряма мова: "Безпілотна авіація стала невід'ємним чинником у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу Bayraktar TB 2.

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У нас є дрони-камікадзе також уже, надані нам нашими партнерами, вони використовуються.

І очікуємо вже новітній дрон – мали ми Switchblade 300, і вже нам партнери будуть передавати декілька комплектів ударних БПЛА Switchblade 600. Це теж новітній БПЛА, який має дуже потужні тактико-технічні характеристики і, сподіваємося, дуже гарно зарекомендує себе в бойових діях в Україні".

Довідка: Switchblade – тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії AeroVironment, призначений для ураження противника методом самознищення. Може бути класифікований як "літак-снаряд", "дрон-камікадзе" чи "баражуючий боєприпас".

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Switchblade 300 в Україні використовували з весни 2022 року.

Деталі: Ігнат додав, що є й певні вітчизняні розробки в плані безпілотної авіації, але поки що можемо розраховувати лише на допомогу партнерів.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що РФ застосовує дрони-камікадзе хвилями, відповідно до своїх завдань, переважно в нічний час. Збивати ці дрони можна лише вогневими засобами, які мають радіолокаційні системи.

Із 13 вересня українськими захисниками збито уже понад 300 дронів іранського виробництва "Shahed 136". Але є й інші дрони. Дронів "Shahed 136" Росія замовила 2400 штук, але невідомо, скільки в неї їх зараз, додав Ігнат.

Ігнат нагадав, що ракетні удари Росії були 10-11 жовтня, 17-18 жовтня і 22-23 жовтня – і ракетний обстріл може статися будь-якого дня, не варто розслаблятися.

Ворог б’є по енергетиці. 10 жовтня полетіли 84 ракети, з яких 55 – ракети типу Х-101 і Х-555, які найдорожчі. РФ ще має в достатній кількості Х-22. Ракет С-300 у росіян можуть бути тисячі, ними ворог б'є по прифронтовій зоні, додав Ігнат.