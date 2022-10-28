Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ ждут дроны-камикадзе Switchblade 600 – спикер Воздушных сил

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 13:30
Switchblade 300 в использовании, скриншот

Украина использует дроны-камикадзе Switchblade 300, предоставленные партнерами, и ожидает также новейшие беспилотники Switchblade 600.

Источник: спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 28 октября

Прямая речь: "Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. 

У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. 

И ожидаем уже новейший дрон – у нас были Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, который имеет очень мощные тактико-технические характеристики и, надеемся, очень хорошо зарекомендует себя в боевых действиях в Украине".

Справка: Switchblade – тактический ударный беспилотный авиационный комплекс разработки американской компании AeroVironment, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как "самолёт-снаряд", "дрон-камикадзе" или "барражирующий боеприпас".

Switchblade 300 в Украине использовали с весны 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Игнат добавил, что есть и определенные отечественные разработки в плане беспилотной авиации, но пока можем рассчитывать только на помощь партнеров.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что РФ применяет дроны-камикадзе волнами, в соответствии со своими задачами, преимущественно в ночное время. Сбивать эти дроны можно только огневыми средствами, которые имеют радиолокационные системы. 

С 13 сентября украинскими защитниками сбито уже более 300 дронов иранского производства "Shahed 136". Но есть и другие дроны. Дронов "Shahed 136" Россия заказала 2400 штук, но неизвестно, сколько у нее их сейчас, добавил Игнат.

Игнат напомнил, что ракетные удары России были 10-11 октября, 17-18 октября и 22-23 октября – и ракетный обстрел может произойти в любой день, не стоит расслабляться. 

Враг бьет по энергетике. 10 октября полетели 84 ракеты, из которых 55 – ракеты типа Х-101 и Х-555, которые являются самыми дорогими. РФ еще имеет в достаточном количестве Х-22. Ракет С-300 у россиян могут быть тысячи, ими враг бьет по прифронтовой зоне, добавил Игнат.

УП, уточнено
Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ВСУ утром "минуснули" вертолет и штурмовик россиян на юге
Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине – СМИ
Воздушные силы уничтожили 2 "Шахедов" над Херсонщиной и 1 над Днепропетровщиной
Последние новости
04:44
В Норвегии раскрыли настоящее имя "бразильского ученого", подозреваемого в шпионаже на РФ
04:00
Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование
03:05
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"
02:09
МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно
01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
00:41
Сумская область: Россияне выпустили по пограничью 40 боеприпасов
00:04
Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный
23:48
Первая женщина-премьер Италии требует от органов власти называть ее должность в мужском роде
23:31
Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения
23:13
Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский
Все новости...