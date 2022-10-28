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Прикордонники кажуть, що значно посилили кордон з Білоруссю, РФ та Придністров'я

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:53
Прикордонники кажуть, що значно посилили кордон з Білоруссю, РФ та Придністров'я
Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники значно посилили кордон України з РФ, Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "І кордон із країною-агресором, і кордон із Білоруссю, а також ділянку кордону з Молдовою на придністровському сегменті, значно посилено.

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Цим напрямкам Україна, прикордонники та сили оборони загалом приділяють максимум уваги, для того щоб не допустити загострення ситуації, ескалації, й у разі, якщо відбуватиметься нагнітання обстановки, дати всю адекватну відповідь".

Деталі: Демченко запевнив, що прикордонники та інші складові сил оборони вже наростили інженерне облаштування, облаштування позицій, мінування території.

Підрозділи, які перебувають на цьому напрямку, відпрацювали всі дії для злагодженості у разі спроби вторгнення, додав він.

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Він також зазначив, що наразі на кордоні з Білоруссю не фіксують змін в обстановці, вона залишається контрольованою.

Теми: кордонУкраїна
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