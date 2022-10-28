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Пограничники говорят, что значительно усилили границу с Беларусью, РФ и Приднестровьем

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 13:53
Фото: Госпогранслужба

Украинские пограничники значительно усилили границу Украины с РФ, Беларусью, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "И граница со страной-агрессором, и граница с Беларусью, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте, значительно усилены.

Этим направлениям Украина, пограничники и силы обороны в целом уделяют максимум внимания, для того чтобы не допустить обострения ситуации, эскалации, и в случае, если будет происходить нагнетание обстановки, дать весь адекватный ответ".

Детали: Демченко заверил, что пограничники и другие составляющие сил обороны уже нарастили инженерное обустройство, обустройство позиций, минирование территории.

Подразделения, которые находятся на этом направлении, отработали все действия для слаженности в случае попытки вторжения, добавил он. 

Он также отметил, что сейчас на границе с Беларусью не фиксируют изменений в обстановке, она остается контролируемой.

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Темы: границаУкраина
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