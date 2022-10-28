У Туреччині за запитом Росії затримали журналістку ATR
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 14:07
Правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.
Джерело: Халілова в коментарі УП, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у Facebook
Деталі: Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.
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Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.
Пряма мова Муждабаєва: "Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки!
У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу Гульсум Халілова".
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