У Туреччині за запитом Росії затримали журналістку ATR

Правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Джерело: Халілова в коментарі УП, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у Facebook

Деталі: Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.

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Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Пряма мова Муждабаєва: "Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки!

У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу Гульсум Халілова".