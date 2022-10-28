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У Туреччині за запитом Росії затримали журналістку ATR

Севгіль Мусаєва, Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 14:07
фото муждабаєва

Правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Джерело: Халілова в коментарі УП, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у Facebook

Деталі: Халілова повідомила "Українській правді", що її протримали 17 годин за запитом Росії й нібито через заборону на в’їзд.

Зараз вирішується питання про заборону на в’їзд її до Туреччини.

Пряма мова Муждабаєва: "Ганьба правоохоронним органам Турецької Республіки!

У Стамбулі за запитом російських спецслужб затримана відома українська кримськотатарська журналістка, ведуча телеканалу Гульсум Халілова".

Теми: Туреччинакримські татариЗМІРосія
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