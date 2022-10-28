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В Турции по запросу России задержали журналистку ATR

Севгиль Мусаева, Роман ПетренкоПятница, 28 октября 2022, 14:07
фото муждабаева

Правоохранители Турции в Стамбуле по запросу Российской Федерации задержали журналистку крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.

Источник: Халилова в комментарии УП, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook

Детали: Халилова сообщила "Украинской правде", что ее продержали 17 часов по запросу России и якобы из-за запрета на въезд.

Сейчас решается вопрос о запрете на въезд Халиловой в Турцию.

Прямая речь Муждабаева: "Позор правоохранительным органам Турецкой Республики!

В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала Гульсум Халилова.

Требуем немедленно освободить нашу коллегу!".

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Темы: Турциякрымские татарыСМИРосcия
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