В Турции по запросу России задержали журналистку ATR

Правоохранители Турции в Стамбуле по запросу Российской Федерации задержали журналистку крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.

Источник: Халилова в комментарии УП, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook

Детали: Халилова сообщила "Украинской правде", что ее продержали 17 часов по запросу России и якобы из-за запрета на въезд.

Сейчас решается вопрос о запрете на въезд Халиловой в Турцию.

Прямая речь Муждабаева: "Позор правоохранительным органам Турецкой Республики!

В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала Гульсум Халилова.

Требуем немедленно освободить нашу коллегу!".