В Турции по запросу России задержали журналистку ATR
Пятница, 28 октября 2022, 14:07
Правоохранители Турции в Стамбуле по запросу Российской Федерации задержали журналистку крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.
Источник: Халилова в комментарии УП, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook
Детали: Халилова сообщила "Украинской правде", что ее продержали 17 часов по запросу России и якобы из-за запрета на въезд.
Сейчас решается вопрос о запрете на въезд Халиловой в Турцию.
Прямая речь Муждабаева: "Позор правоохранительным органам Турецкой Республики!
В Стамбуле по запросу российских спецслужб задержана известная украинская крымскотатарская журналистка, ведущая телеканала Гульсум Халилова.
Требуем немедленно освободить нашу коллегу!".
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