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Не повернувся з лікарні: військового ЗСУ засудили на 5 років за дезертирство

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:24
Не повернувся з лікарні: військового ЗСУ засудили на 5 років за дезертирство
фото ілюстративне

Суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ за дезертирство — він не повернувся на службу з лікарняного закладу.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Деталі: Як зазначається, прокурори довели, що військовий влітку 2016 року не з’явився вчасно на службу з лікувального закладу – до військової частини за місцем дислокації у Маріуполі Донецької області.

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Перебуваючи у відпустці, обвинувачений повідомив командування військової частини про своє перебування на лікуванні.

За інформацією медзакладу, він перебував на лікуванні з середини червня до початку липня 2016 року.

В умовах особливого періоду військовик забажав назавжди ухилитися від військової служби. Як пише прокуратура, вільний час армієць "проводив на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби".

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Теми: судЗбройні силипрокуратуравійна
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