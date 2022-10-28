Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не повернувся з лікарні: військового ЗСУ засудили на 5 років за дезертирство

Роман ПетренкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:24
фото ілюстративне

Суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі військовослужбовця ЗСУ за дезертирство — він не повернувся на службу з лікарняного закладу.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Деталі: Як зазначається, прокурори довели, що військовий влітку 2016 року не з’явився вчасно на службу з лікувального закладу – до військової частини за місцем дислокації у Маріуполі Донецької області.

Перебуваючи у відпустці, обвинувачений повідомив командування військової частини про своє перебування на лікуванні.

За інформацією медзакладу, він перебував на лікуванні з середини червня до початку липня 2016 року.

В умовах особливого періоду військовик забажав назавжди ухилитися від військової служби. Як пише прокуратура, вільний час армієць "проводив на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби".

Теми: судЗбройні силипрокуратуравійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Усі новини...
суд
Чи можуть порушення НАБУ або САП стати причиною цькування суддів ВАКС? Ще й як
Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя
Конгрес направив Трампу повістку для свідчень у справі про штурм Капітолія
Останні новини
07:31
фотоДніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина
06:39
Зведення Генштабу: 300 росіян готувалися до нападу в районі Майорська, ЗСУ їх знищили
05:40
ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута
04:44
У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ
04:00
Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування
03:05
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські "Гради"
02:09
МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
01:22
Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС
00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний
Усі новини...