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Не вернулся из больницы: военного ВСУ осудили на 5 лет за дезертирство

Роман ПетренкоПятница, 28 октября 2022, 15:24
фото иллюстративное

Суд признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ за дезертирство - он не вернулся на службу из больничного учреждения.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Детали: Как отмечается, прокуроры доказали, что военный летом 2016 года не явился вовремя на службу из лечебного учреждения - в воинскую часть по месту дислокации в Мариуполе Донецкой области.

Находясь в отпуске, обвиняемый сообщил командование воинской части о своем пребывании на лечении.

По информации медучреждения, он находился на лечении с середины июня до начала июля 2016 года.

В условиях особого периода военный захотел навсегда уклониться от военной службы. Как пишет прокуратура, свободное время армеец "проводил по своему усмотрению, не связывая его с выполнением обязанностей военной службы".

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Темы: судВооруженные силыпрокуратуравойна
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