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Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Росії за війну

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:32
Норвегія приєдналася до останніх санкцій ЄС проти Росії за війну
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Норвегія 28 жовтня приєдналася до останніх санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії за розв’язання війни.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії, пише "Європейська правда"

Норвегія запровадила персональні санкції проти ще 30 осіб та семи компаній, у тому числі осіб, причетних до організації псевдореферендумів на окупованих територіях України. Загалом у списку тепер 1260 осіб та 115 компаній. Також Норвегія внесла зміни до законодавства, щоб уможливити покарання осіб, які допомагають обходити санкції. 

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Дію накладених на Росію санкції розширили на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Запроваджується заборона для норвежців обіймати посади у керівних органах певних російських компаній у держвласності або таких, що фактично контролюються державою. 

Посилюються існуючі заборони на надання послуг у сфері криптоактивів громадянам та резидентам РФ, як і зареєстрованим у РФ компаніям. 

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Запроваджуються додаткові експортні обмеження щодо вугілля, компонентів електроніки, авіаційного обладнання, хімічної промисловості, стрілецької зброї; імпортні обмеження щодо сталі, продукції машинобудування, пластиків, текстилю, одягу, виробів зі шкіри, хімпрому, ювелірної продукції не із золота.

Заборона заходу в норвезькі порти буде застосовуватись до всіх суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства. Винятки для риболовецьких суден у трьох портах - в Тромсе, Кіркенесі та Ботсфйорді - зберігаються. 

Розширюється перелік послуг, які заборонено надавати представникам офіційних структур РФ та юрособам з Росії - туди додали консультаційні послуги у сфері ІТ, правових питань, архітектури, інженерної справи. 

Також створили юридичну основу для потенційного запровадження обмеження ціни на російські енергоресурси у майбутньому.

Нагадаємо, ЄС фінально затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня. 

Теми: НорвегіясанкціїРосія
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