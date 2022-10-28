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Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России за войну

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 15:32
Норвегия присоединилась к последним санкциям ЕС против России за войну
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Норвегия 28 октября присоединилась к последним санкциям, введенным Евросоюзом против России за развязывание войны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Норвегии, пишет "Европейская правда"

Норвегия ввела персональные санкции против еще 30 человек и семи компаний, в том числе лиц, причастных к организации псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Всего в списке теперь 1260 человек и 115 компаний. Также Норвегия внесла изменения в законодательство, чтобы сделать возможным наказание лиц, которые помогают обходить санкции. 

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Действие наложенных на Россию санкции расширили на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Вводится запрет для норвежцев занимать должности в руководящих органах определенных российских компаний в госсобственности или таких, которые фактически контролируются государством. 

Усиливаются существующие запреты на предоставление услуг в сфере криптоактивов гражданам и резидентам РФ, как и зарегистрированным в РФ компаниям. 

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Вводятся дополнительные экспортные ограничения в отношении угля, компонентов электроники, авиационного оборудования, химической промышленности, стрелкового оружия; импортные ограничения в отношении стали, продукции машиностроения, пластиков, текстиля, одежды, изделий из кожи, химпрома, ювелирной продукции не из золота.

Запрет захода в норвежские порты будет применяться ко всем судам, зарегистрированным в Российском морском реестре судоходства. Исключения для рыболовецких судов в трех портах - в Тромсе, Киркенесе и Ботсфьорде - сохраняются. 

Расширяется перечень услуг, которые запрещено предоставлять представителям официальных структур РФ и юрлицам из России - туда добавили консультационные услуги в сфере IT, правовых вопросов, архитектуры, инженерного дела. 

Также создали юридическую основу для потенциального введения ограничения цены на российские энергоресурсы в будущем.

Напомним, ЕС финально утвердил восьмой пакет санкций против России в начале октября. 

Темы: НорвегиясанкцииРосcия
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