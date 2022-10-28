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Неизвестный ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

Роман ПетренкоПятница, 28 октября 2022, 16:32
супруги пелоси, getty images

На Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, напали в доме супругов в Сан-Франциско рано утром в пятницу.

Источник: заявление офиса спикера-демократа.

Дословно: "Рано утром нападавший ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на господина Пелоси.

Нападавший находится под стражей, а мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается отличная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет".

Детали: Уточняется, что сама спикер в это время не находилась в Сан-Франциско.

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Темы: СШАнападение
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