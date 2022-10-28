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ФСБ працює над поваленням уряду Молдови руками проросійської партії "Шор" - WP

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:30

ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи та інтерв’ю з українськими, молдовськими і західними офіційними особами.

Видання відзначає, що російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. 

Проаналізовані виданням документи, які є частиною конфіденційних матеріалів, отриманих українською розвідкою, ілюструють, що Москва продовжує намагатися маніпулювати країнами Східної Європи, незважаючи на те, що її військова кампанія в Україні дає збої. 

Документи та інтерв'ю показують, що ФСБ направила десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних компаній Росії для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву.

Як свідчать перехоплені повідомлення, ФСБ направила групу російських політтехнологів для консультування партії "Шор". І, згідно з документами, ФСБ курувала угоду, в рамках якої російський олігарх придбав один із основних активів Шора, щоб приховати його від молдовської влади.

Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного. 

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Партія "Шор" повинна позиціонуватися як партія "конкретної дії", популістська "в прямому розумінні слова", партія, яка "змінює життя людей на краще", писали російські стратеги у звіті ФСБ, що був серед проаналізованих виданням документів.

В інтерв'ю Шор заперечив, що отримував підтримку з Москви, в тому числі зі сторони спецслужб. "Ми є абсолютно незалежною партією, яка захищає лише позицію громадян Молдови", - сказав він.

Офіційні особи побоюються, що організовані Шором протести, хоч і відносно невеликі наразі, можуть посилитися взимку, і що для повалення уряду може бути використана енергетична кризаа. "Після України, Молдова - це та країна, на якій ми зосереджуємо увагу", - сказав один західний чиновник.

Міністерство фінансів США в середу ввело санкції щодо кількох російських і молдовських організацій та окремих осіб, включаючи Шора, заявивши, що він "координував свої дії з представниками інших олігархів, щоб створити політичні хвилювання в Молдові" та "отримав підтримку Росії", а також працював зі структурами, що базуються в Москві, щоб підірвати заявку Молдови на вступ до Європейського Союзу.

Тим часом мін'юст Молдови розгляне можливість ліквідації проросійської партії "Шор".

Теми: МолдоваФСБРосіяКабінет міністрів
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