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ФСБ работает над свержением правительства Молдовы руками пророссийской партии "Шор" - WP

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 16:30

ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы и интервью с украинскими, молдавскими и западными официальными лицами.

Издание отмечает, что российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. 

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Проанализированные изданием документы, которые являются частью конфиденциальных материалов, полученных украинской разведкой, иллюстрируют, что Москва продолжает пытаться манипулировать странами Восточной Европы, несмотря на то, что ее военная кампания в Украине дает сбои. 

Документы и интервью показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

Как свидетельствуют перехваченные сообщения, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии "Шор". И, согласно документам, ФСБ курировала сделку, в рамках которой российский олигарх приобрел один из основных активов Шора, чтобы скрыть его от молдавских властей.

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Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что представило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня. 

Партия "Шор" должна позиционироваться как партия "конкретного действия", популистская "в прямом смысле слова", партия, которая "меняет жизнь людей к лучшему", писали российские стратеги в отчете ФСБ, который был среди проанализированных изданием документов.

В интервью Шор отрицал, что получал поддержку из Москвы, в том числе со стороны спецслужб. "Мы являемся абсолютно независимой партией, которая защищает только позицию граждан Молдовы", - сказал он.

Официальные лица опасаются, что организованные Шором протесты, хоть и относительно небольшие пока, могут усилиться зимой, и что для свержения правительства может быть использован энергетический кризис. "После Украины, Молдова - это та страна, на которой мы сосредотачиваем внимание", - сказал один западный чиновник.

Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал свои действия с представителями других олигархов, чтобы создать политические волнения в Молдове" и "получил поддержку России", а также работал со структурами, базирующимися в Москве, чтобы подорвать заявку Молдовы на вступление в Европейский Союз.

Тем временем Минюст Молдовы рассмотрит возможность ликвидации пророссийской партии "Шор".

Темы: МолдоваФСБРосcияКабинет министров
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