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ФСБ работает над свержением правительства Молдовы руками пророссийской партии "Шор" - WP

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 16:30

ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы и интервью с украинскими, молдавскими и западными официальными лицами.

Издание отмечает, что российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. 

Проанализированные изданием документы, которые являются частью конфиденциальных материалов, полученных украинской разведкой, иллюстрируют, что Москва продолжает пытаться манипулировать странами Восточной Европы, несмотря на то, что ее военная кампания в Украине дает сбои. 

Документы и интервью показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

Как свидетельствуют перехваченные сообщения, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии "Шор". И, согласно документам, ФСБ курировала сделку, в рамках которой российский олигарх приобрел один из основных активов Шора, чтобы скрыть его от молдавских властей.

Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что представило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня. 

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Партия "Шор" должна позиционироваться как партия "конкретного действия", популистская "в прямом смысле слова", партия, которая "меняет жизнь людей к лучшему", писали российские стратеги в отчете ФСБ, который был среди проанализированных изданием документов.

В интервью Шор отрицал, что получал поддержку из Москвы, в том числе со стороны спецслужб. "Мы являемся абсолютно независимой партией, которая защищает только позицию граждан Молдовы", - сказал он.

Официальные лица опасаются, что организованные Шором протесты, хоть и относительно небольшие пока, могут усилиться зимой, и что для свержения правительства может быть использован энергетический кризис. "После Украины, Молдова - это та страна, на которой мы сосредотачиваем внимание", - сказал один западный чиновник.

Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал свои действия с представителями других олигархов, чтобы создать политические волнения в Молдове" и "получил поддержку России", а также работал со структурами, базирующимися в Москве, чтобы подорвать заявку Молдовы на вступление в Европейский Союз.

Тем временем Минюст Молдовы рассмотрит возможность ликвидации пророссийской партии "Шор".

Темы: МолдоваФСБРосcияКабинет министров
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