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Україна отримала від США 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:35
Getty Images

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Вакцина призначена і для первинного курсу імунізації, і для підсилюючих доз.  

Як зазначають у МОЗ, вакцину розподілять по 23 регіонах України. Зокрема, Київ ближчим часом отримає понад 31 тисячу доз, Львівщина – понад 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тисяч доз. 

Нагадаємо, в кінці вересня Україна отримала понад 501 тисячу ковід-вакцини Pfizer/BioNTech від Швеції.

Теми: СШАУкраїнакоронавірусвакцинація
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