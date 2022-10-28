Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала від США 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:35
Україна отримала від США 2,3 млн доз вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech
Getty Images

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Вакцина призначена і для первинного курсу імунізації, і для підсилюючих доз.  

Реклама:

Як зазначають у МОЗ, вакцину розподілять по 23 регіонах України. Зокрема, Київ ближчим часом отримає понад 31 тисячу доз, Львівщина – понад 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тисяч доз. 

Нагадаємо, в кінці вересня Україна отримала понад 501 тисячу ковід-вакцини Pfizer/BioNTech від Швеції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАУкраїнакоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, який фігурує у кримінальних провадженнях – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: