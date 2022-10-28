Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила от США 2,3 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 16:35
Getty Images

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, которые предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вакцина предназначена и для первичного курса иммунизации, и для усиливающих доз.  

Как отмечают в Минздраве, вакцину распределят по 23 регионам Украины. В частности, Киев в ближайшее время получит более 31 тысячи доз, Львовщина - более 29 тысяч, Полтавщина - более 23 тысяч, Харьковская, Одесская и Киевская области - около 20 тысяч доз. 

Напомним, в конце сентября Украина получила более 501 тысячи ковид-вакцины Pfizer/BioNTech от Швеции.

Темы: СШАУкраинакоронавирусвакцинация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Все новости...
США
Нападавший ворвался в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа
Шольц и Макрон пригрозили Байдену ответом из-за недобросовестной конкуренции ‒ СМИ
США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ
Последние новости
08:58
Маск создаст в Twitter совет, который будет отвечать за цензуру
08:40
Компания из США построит первую АЭС в Польше
08:27
видеоВ Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту
07:31
фотоДнепропетровщина: Россияне накрыли огнем Никополь, пострадал человек
06:39
Сводка Генштаба: 300 россиян готовились к нападению в районе Майорска, ВСУ их уничтожили
05:40
ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута
04:44
В Норвегии раскрыли настоящее имя "бразильского ученого", подозреваемого в шпионаже на РФ
04:00
Херсон: Россияне дали местным двое суток на выселение — Командование
03:05
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два российских "Града"
02:09
МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно
Все новости...