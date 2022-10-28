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Украина получила от США 2,3 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 16:35
Украина получила от США 2,3 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech
Getty Images

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2,3 млн доз мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, которые предоставило правительство США в рамках инициативы COVAX.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вакцина предназначена и для первичного курса иммунизации, и для усиливающих доз.  

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Как отмечают в Минздраве, вакцину распределят по 23 регионам Украины. В частности, Киев в ближайшее время получит более 31 тысячи доз, Львовщина - более 29 тысяч, Полтавщина - более 23 тысяч, Харьковская, Одесская и Киевская области - около 20 тысяч доз. 

Напомним, в конце сентября Украина получила более 501 тысячи ковид-вакцины Pfizer/BioNTech от Швеции.

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Темы: СШАУкраинакоронавирусвакцинация
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