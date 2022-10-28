Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мисливиця за літаками: агентку Росії затримали у Миколаєві

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:58
ФОТО З Пресслужби СБУ

Служба безпеки України затримала в Миколаєві агентку Росії, яка "полювала" за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку".

Деталі: За інформацією спецслужби, жінка передавала розвіддані щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на Миколаївщині. 

 

Крім того, вона передавала росіянам локації стратегічно важливої критичної інфраструктури області. Отримані розвіддані Росія використовувала для ракетних ударів по українських об’єктах. 

 

Затриманій повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУМиколаїв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно з планом – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Усі новини...
СБУ
Після обміну майже тисячі полонених СБУ попереджає про шахраїв
В.о. голови СБУ відзначив роль жінок у контррозвідці: "Справжні амазонки"
В СБУ розповіли, як шляхом "просіювання" знаходять навідників на енергетичні об’єкти
Останні новини
09:39
Британська розвідка бачить ознаки намірів РФ прискорити вихід з Херсона
09:16
ЗСУ денацифікували вже 70 тисяч окупантів
08:58
Маск створить у Twitter раду, яка відповідатиме за цензуру
08:40
Компанія зі США побудує першу АЕС в Польщі
08:27
відеоУ Севастополі вибухи - окупанти перекрили бухту
07:31
фотоДніпропетровщина: Росіяни накрили вогнем Нікополь, постраждала людина
06:39
Зведення Генштабу: 300 росіян готувалися до нападу в районі Майорська, ЗСУ їх знищили
05:40
ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута
04:44
У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ
04:00
Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування
Усі новини...