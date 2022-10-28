Мисливиця за літаками: агентку Росії затримали у Миколаєві

Служба безпеки України затримала в Миколаєві агентку Росії, яка "полювала" за місцями дислокації бойових літаків ЗСУ на південному напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Тим самим запобігли реалізації ворожих планів щодо здійснення повітряних атак на південному напрямку".

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Деталі: За інформацією спецслужби, жінка передавала розвіддані щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на Миколаївщині.

Крім того, вона передавала росіянам локації стратегічно важливої критичної інфраструктури області. Отримані розвіддані Росія використовувала для ракетних ударів по українських об’єктах.

Затриманій повідомлено про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою.