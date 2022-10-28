Охотница за самолетами: агентку России задержали в Николаеве

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве агентку России, которая "охотилась" за местами дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении".

Детали: По информации спецслужбы, женщина передавала разведданные о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на Николаевщине.

Кроме того, она передавала россиянам локации стратегически важной критической инфраструктуры области. Полученные разведданные Россия использовала для ракетных ударов по украинским объектам.

Задержанной сообщено о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.