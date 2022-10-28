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Охотница за самолетами: агентку России задержали в Николаеве

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 октября 2022, 16:58
ФОТО Из пресс-службы СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве агентку России, которая "охотилась" за местами дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации. Тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по осуществлению воздушных атак на южном направлении".

Детали: По информации спецслужбы, женщина передавала разведданные о перемещении военной техники ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на Николаевщине. 

 

Кроме того, она передавала россиянам локации стратегически важной критической инфраструктуры области. Полученные разведданные Россия использовала для ракетных ударов по украинским объектам. 

 

Задержанной сообщено о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.

 

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Темы: СБУНиколаев
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