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Молдовський олігарх Плахотнюк оголосив про повернення в політику

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 17:20

Колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх Влад Плахотнюк, який є фігурантом скандальної "справи мільярда" й перебуває в санкційному списку США, оголосив про повернення в молдовську політику.

Як повідомляє "Європейська правда", про таке Плахотнюк сказав в інтерв’ю молдовському порталу Tribuna.md.

"Я дав можливість продемонструвати свої "навички" коаліції ACUM (проєвропейський блок, до якого входила партія Маї Санду) із ПСРМ (Партія соціалістів Республіки Молдова), а потім "гарвардцям"… І у них було три роки, щоб принести хороші часи. Наскільки вони досягли успіху, видно із ситуації в країні. Це причина, яка змусила мене ухвалити рішення, про яке я оголошую зараз. Я вирішив повернутися в політику Молдови. Я – політик, який знає, як вирішувати кризові ситуації, і мій час настав", – сказав він.

Плахотнюк додав, що збирається залишатися в молдовській політиці "рівно стільки, скільки буде потрібно, щоб подолати кризи і вивести країну на шлях нормального, стабільного розвитку".

Він додав, що рішення Сполучених Штатів запровадити проти нього санкції через дестабілізацію ситуації в Молдові було передбачуваним "після істерик і наполегливості Маї Санду перед іноземними канцеляріями".

"Мої адвокати проаналізують можливість оскаржити ці санкції, щоб довести, що Мая Санду брехала, щоб очорнити політичного опонента, якого вона боїться донині, незважаючи на те, що я залишався осторонь політичних процесів у країні", – вважає олігарх.

Влад Плахотнюк – молдовський олігарх, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Найбільш відоме з них – "справа мільярда", коли з банківської системи Молдови було виведено мільярд доларів, або 10% ВВП. Під тиском США Плахотнюк утік з Молдови на тлі загострення політичної кризи у 2019 році. Він склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови, яка до того часу була партією влади.

ВІДЕО ДНЯ

26 жовтня посол США у Молдові Кент Дойл Логсдон після зустрічі з президенткою Маєю Санду провів брифінг, на якому повідомив про санкції США проти Плахотнюка, лідера проросійської партії "Шор" Ілана Шора та ще семи пов’язаних з ними осіб "за системну корупцію та втручання у вибори, підтримуване Кремлем".

Теми: МолдоваолігархиСША
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