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Молдовский олигарх Плахотнюк объявил о возвращении в политику

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 17:20

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Влад Плахотнюк, который является фигурантом скандального "дела миллиарда" и находится в санкционном списке США, объявил о возвращении в молдовскую политику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Плахотнюк сказал в интервью молдовскому порталу Tribuna.md.

"Я дал возможность продемонстрировать свои "навыки" коалиции ACUM (проевропейский блок, в который входила партия Майи Санду) с ПСРМ (Партия социалистов Республики Молдова), а затем "гарвардцам"... И у них было три года, чтобы принести хорошие времена. Насколько они преуспели, видно по ситуации в стране. Это причина, которая заставила меня принять решение, о котором я объявляю сейчас. Я решил вернуться в политику Молдовы. Я - политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и мое время пришло", - сказал он.

Плахотнюк добавил, что собирается оставаться в молдовской политике "ровно столько, сколько потребуется, чтобы преодолеть кризисы и вывести страну на путь нормального, стабильного развития".

Он добавил, что решение Соединенных Штатов ввести против него санкции из-за дестабилизации ситуации в Молдове было предсказуемым "после истерик и настойчивости Майи Санду перед иностранными канцеляриями".

"Мои адвокаты проанализируют возможность оспорить эти санкции, чтобы доказать, что Майя Санду лгала, чтобы очернить политического оппонента, которого она боится по сей день, несмотря на то, что я оставался в стороне от политических процессов в стране", - считает олигарх.

Влад Плахотнюк - молдовский олигарх, который фигурирует в нескольких уголовных производствах. Наиболее известное из них - "дело миллиарда", когда из банковской системы Молдовы был выведен миллиард долларов, или 10% ВВП. Под давлением США Плахотнюк бежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая к тому времени была партией власти.

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26 октября посол США в Молдове Кент Дойл Логсдон после встречи с президентом Майей Санду провел брифинг, на котором сообщил о санкциях США против Плахотнюка, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".

Темы: МолдоваолигархиСША
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