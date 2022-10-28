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Трамп зрадів, що Маск купив Twitter

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:05

Колишній президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що він радий за Twitter, який, за його словами, після купівлі Ілоном Маском опинився  в "розсудливих руках".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже радий, що Twitter тепер у розсудливих руках і ним більше не керуватимуть ліві радикальні божевільні та маніяки, які справді ненавидять нашу країну", - написав Трамп у своєму обліковому записі на платформу Truth Social, якою керує Trump Media&Technology Group.

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Трампа забанили в Twitter після штурму американського Капітолію 6 січня 2021 року, коли Трамп програв вибори Джо Байдену. Керівництво Twitter побоювалося, що твіти Трампа можуть спричинити подальше насильство.

Маск у минулому заявляв, що вважає неправильним блокування колишнього президента, та що він готовий відновити обліковий запис Трампа.

Трамп, між тим, у квітні заявляв, що не повернеться на платформу, навіть якщо Маск скасує блокування. 

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У п’ятницю Трамп не підтвердив ні свого повернення у Twitter, ні того, що він продовжить утримуватися від користування платформою у випадку розблокування.

Водночас, Трамп розхвалив Truth Social і стверджував, що ця мережа має кращі показники, ніж усі інші платформи, "включаючи TikTok, Twitter, Facebook та інші".

"Тепер Twitter має наполегливо працювати, щоб позбутися всіх ботів і фейкових облікових записів, які завдали йому такої шкоди. Він буде набагато меншим, але кращим", - написав Трамп у п’ятницю. 

Як відомо, Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter за угодою на 44 мільярди доларів.

ЄС буде уважно стежити за тим, щоб Маск не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті.

Теми: ТрампМаскінтернет
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