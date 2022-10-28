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Трамп обрадовался, что Маск купил Twitter

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 18:05

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Илоном Маском оказался в "здравомыслящих руках".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я очень рад, что Twitter теперь в здравомыслящих руках и им больше не будут управлять левые радикальные сумасшедшие и маньяки, которые действительно ненавидят нашу страну", - написал Трамп в своем аккаунте на платформе Truth Social, которой руководит Trump Media&Technology Group.

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Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.

Маск в прошлом заявлял, что считает неправильным блокировку бывшего президента, и что он готов восстановить аккаунт Трампа.

Трамп между тем в апреле заявлял, что не вернется на платформу, даже если Маск отменит блокировку.

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В пятницу Трамп не подтвердил ни своего возвращения в Twitter, ни того, что он продолжит воздерживаться от использования платформы в случае разблокирования.

В то же время Трамп расхвалил Truth Social и утверждал, что эта сеть имеет лучшие показатели, чем все остальные платформы, "включая TikTok, Twitter, Facebook и другие".

"Теперь Twitter должен упорно работать, чтобы избавиться от всех ботов и фейковых аккаунтов, которые нанесли ему такой вред. Он будет гораздо меньше, но лучше", - написал Трамп в пятницу.

Как известно, Илон Маск купил социальную сеть Twitter по сделке на 44 миллиарда долларов.

ЕС будет внимательно следить за тем, чтобы Маск не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти.

Темы: ТрампМаскинтернет
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