Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп обрадовался, что Маск купил Twitter

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 18:05

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Илоном Маском оказался в "здравомыслящих руках".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я очень рад, что Twitter теперь в здравомыслящих руках и им больше не будут управлять левые радикальные сумасшедшие и маньяки, которые действительно ненавидят нашу страну", - написал Трамп в своем аккаунте на платформе Truth Social, которой руководит Trump Media&Technology Group.

Трампа забанили в Twitter после штурма американского Капитолия 6 января 2021 года, когда Трамп проиграл выборы Джо Байдену. Руководство Twitter опасалось, что твиты Трампа могут повлечь за собой дальнейшее насилие.

Маск в прошлом заявлял, что считает неправильным блокировку бывшего президента, и что он готов восстановить аккаунт Трампа.

Трамп между тем в апреле заявлял, что не вернется на платформу, даже если Маск отменит блокировку.

В пятницу Трамп не подтвердил ни своего возвращения в Twitter, ни того, что он продолжит воздерживаться от использования платформы в случае разблокирования.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Трамп расхвалил Truth Social и утверждал, что эта сеть имеет лучшие показатели, чем все остальные платформы, "включая TikTok, Twitter, Facebook и другие".

"Теперь Twitter должен упорно работать, чтобы избавиться от всех ботов и фейковых аккаунтов, которые нанесли ему такой вред. Он будет гораздо меньше, но лучше", - написал Трамп в пятницу.

Как известно, Илон Маск купил социальную сеть Twitter по сделке на 44 миллиарда долларов.

ЕС будет внимательно следить за тем, чтобы Маск не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти.

Темы: ТрампМаскинтернет
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту

ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

Все новости...
Трамп
Зеленский о Трампе: Тогда не было вторжения РФ, не знаю, как бы он реагировал
В Нью-Йорке начался суд по делу о мошенничестве бизнес-империи Трампа
Конгресс направил Трампу повестку для показаний по делу о штурме Капитолия
Последние новости
10:51
фото"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове
10:35
Республиканцы против шага, который позволит передавать Украине конфискованные российские активы - WP
10:33
Зеленский появился и в Viber
10:21
ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай
10:15
Пограничники остановили продвижение разведки врага на Северском направлении
09:54
Нафтогаз поручил Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС
09:39
Британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона
09:16
ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов
08:58
Маск создаст в Twitter совет, который будет отвечать за цензуру
08:40
Компания из США построит первую АЭС в Польше
Все новости...