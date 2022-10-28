Після "брудної бомби" - "бойові комарі": Небензя в ООН озвучив черговий маразм

Постійний представник Росії Василь Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

Джерело: фрагмент його виступу

Деталі: Російський постпред заявив, що в березні на території Херсонської області російські війська виявили "три безпілотники, оснащені ємностями по 30 літрів, які можуть використовуватися для розпилення біоагентів".

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Він заявив, що у США запатентували дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Пряма мова: "Згідно з описом такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів - переносників інфекцій і вивільняє їх.

Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні прямо підкреслюється, що заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого "захворювання може бути ціннішим військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння і військова техніка".

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Вказується, що "подібне зараження військовослужбовців противника у військовому відношенні дало б значний ефект"".

Деталі: Небензя також заявив, що РФ отримала якісь документи про "поширення небезпечних інфекцій через птахів, які мігрують, зокрема високопатогенного грипу та хвороби Ньюкасла, і кажанів, зокрема здатних інфікувати людину збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів і філовірусів".

Глава Офісу президена України Андрій Єрмак уже відреагував на маячню російського постпреда в ООН.

Пряма мова Єрмака: "Бойові комарі, брудні бомби…

Лікувати там пацієнтів вже запізно. Потрібно повернути їх в палату під назвою Росія та ізолювати".