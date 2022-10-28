После "грязной бомбы" – "боевые комары": Небензя в ООН озвучил очередной маразм

Постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что российские оккупанты обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".



Источник: фрагмент его выступления

Детали: Российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов".

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Он заявил, что в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Прямая речь: "В соответствии с описанием такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их.

При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего „заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника".

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Указывается, что "подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект"".

Детали: Небензя также заявил, что РФ получила какие-то в документы о "распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов".

Глава Офиса президена Украины Андрей Ермак уже отреагировал на бред российского постпреда в ООН.

Прямая речь Ермака: "Боевые комары, грязные бомбы...

Лечить там пациентов уже поздно. Нужно вернуть их в палату под названием Россия и изолировать".