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Візит нового прем'єра Британії в Україну вже готується – посол

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:19
Візит нового прем'єра Британії в Україну вже готується – посол
РІШІ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, Київ уже готує візит нового британського прем’єра Ріші Сунака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пристайко заявив в етері телемарафону в п’ятницю.

Посол нагадав, що британський прем’єр після призначення першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

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"Я знаю, що це була дуже гарна розмова, під час якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Володимир Зеленський запросив Ріші Сунака в Україну, і той підтвердив намір здійснити це найближчим часом.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

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Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: Велика Британія
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