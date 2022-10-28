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Візит нового прем'єра Британії в Україну вже готується – посол

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:19
РІШІ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, Київ уже готує візит нового британського прем’єра Ріші Сунака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пристайко заявив в етері телемарафону в п’ятницю.

Посол нагадав, що британський прем’єр після призначення першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

"Я знаю, що це була дуже гарна розмова, під час якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, під час телефонної розмови Володимир Зеленський запросив Ріші Сунака в Україну, і той підтвердив намір здійснити це найближчим часом.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

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У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: Велика Британія
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