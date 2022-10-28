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Визит нового премьера Британии в Украину уже готовится - посол

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 18:19
Визит нового премьера Британии в Украину уже готовится - посол
РИШИ СУНАК. ФОТО GETTYIMAGES.COM

По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, Киев уже готовит визит нового британского премьера Риши Сунака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пристайко заявил в эфире телемарафона в пятницу.

Посол напомнил, что британский премьер после назначения первым позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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"Я знаю, что это был очень хороший разговор, во время которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет конкретно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Великобритании", - отметил Пристайко.

Напомним, во время телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Риши Сунака в Украину, и тот подтвердил намерение осуществить это в ближайшее время.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

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Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии.

Темы: Великобритания
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