Визит нового премьера Британии в Украину уже готовится - посол

По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, Киев уже готовит визит нового британского премьера Риши Сунака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пристайко заявил в эфире телемарафона в пятницу.

Посол напомнил, что британский премьер после назначения первым позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я знаю, что это был очень хороший разговор, во время которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет конкретно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Великобритании", - отметил Пристайко.

Напомним, во время телефонного разговора Владимир Зеленский пригласил Риши Сунака в Украину, и тот подтвердил намерение осуществить это в ближайшее время.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

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В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

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