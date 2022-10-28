Кулеба зажадав у глави МЗС Ірану негайно зупинити поставки зброї Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з іранським колегою вимагав негайного припинення постачання іранської зброї Росії.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 28, 2022

"Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян, під час розмови я зажадав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних мешканців та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні", - розповів глава МЗС України.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.