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Кулеба зажадав у глави МЗС Ірану негайно зупинити поставки зброї Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:36
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з іранським колегою вимагав негайного припинення постачання іранської зброї Росії. 

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні мені зателефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян, під час розмови я зажадав від Ірану негайно припинити постачання до Росії зброї, яка використовується для вбивства мирних мешканців та руйнування критично важливої інфраструктури в Україні", - розповів глава МЗС України.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

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Теми: Кулеба ДмитроІранРосіязброя
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