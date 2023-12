Кулеба зажадав у глави МЗС Ірану негайно зупинити поставки зброї Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з іранським колегою вимагав негайного припинення постачання іранської зброї Росії.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.

