Кулеба потребовал у главы МИД Ирана немедленно остановить поставки оружия России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с иранским коллегой потребовал немедленного прекращения поставок иранского оружия России.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.