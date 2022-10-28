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Кулеба потребовал у главы МИД Ирана немедленно остановить поставки оружия России

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 18:36
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с иранским коллегой потребовал немедленного прекращения поставок иранского оружия России.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мне позвонил по телефону министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян, во время разговора я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине", - рассказал глава МИД Украины.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

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Темы: Кулеба ДмитрийИранРосcияоружие
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