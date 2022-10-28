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Канада запровадила санкції проти енергетичних компаній РФ і керівництва "Газпрому"

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:45

Канада запроваджує санкції проти 35 фізичних і шести юридичних осіб Росії з метою посилення тиску на режим Владіміра Путіна, який розв’язав війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив на Конгресі українців Канади у місті Вінніпеґ.

Зазначається, що санкції спрямовані проти 35 високопосадовців енергетичних компаній, зокрема "Газпрому" та його дочірніх підприємств, а також шести суб'єктів енергетичного сектору, причетних до триваючих порушень Росією суверенітету та територіальної цілісності України.

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Також, за словами Трюдо, Канада має намір запровадити нові санкції проти представників російських органів правосуддя та безпеки, зокрема поліцейських та слідчих, прокурорів, суддів та працівників в'язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини проти лідерів російської опозиції.

У санкційний список Канади потрапили, серед іншого, віцепрем’єр-міністри Росії Денис Мантуров та Алєксандр Новак, виконавчий директор "Газпрому" Віталій Маркєлов і його прессекретар Сєрґєй Купріянов, а також "Лукойл", "Трансойл", "Національна нерудна компанія" РФ і "СОГАЗ".

Нагадаємо, 17 жовтня під канадські санкції потрапили пропагандистський телеканал "Звєзда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Владімір Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Владімір Мединський тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.

Теми: КанадаРосіясанкції
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