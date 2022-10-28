Канада ввела санкции против энергетических компаний РФ и руководства "Газпрома"

Канада вводит санкции против 35 физических и шести юридических лиц России с целью усиления давления на режим Владимира Путина, который развязал войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил на Конгрессе украинцев Канады в городе Виннипег.

Отмечается, что санкции направлены против 35 высокопоставленных энергетических компаний, в частности "Газпрома" и его дочерних предприятий, а также шести субъектов энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также, по словам Трюдо, Канада намерена ввести новые санкции против представителей российских органов правосудия и безопасности, в частности полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, причастных к грубым и систематическим нарушениям прав человека против лидеров российской оппозиции.

В санкционный список Канады попали, среди прочего, вице-премьер-министры России Денис Мантуров и Александр Новак, исполнительный директор "Газпрома" Виталий Маркелов и его пресс-секретарь Сергей Куприянов, а также "Лукойл", "Трансойл", "Национальная нерудная компания" РФ и "СОГАЗ".

Напомним, 17 октября под канадские санкции попали пропагандистский телеканал "Звезда", принадлежащий министерству обороны РФ, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде, помощник Путина Владимир Мединский и др.

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После незаконной оккупации Крыма Россией в 2014 году Канада ввела санкции против более 1800 физических и юридических лиц, а с 24 февраля - еще против более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.