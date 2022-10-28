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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

"Європейська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:57
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн
фото Getty Images

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, до складу нового пакету увійдуть боєприпаси для систем HIMARS, високоточні артилерійські снаряди, дистанційні системи мінування, броньовані машини HMMWV та патрони для стрілецької зброї.

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Також у пакеті допомоги будуть засоби військового супутникового зв’язку, не пов’язані зі Starlink.

Як і повідомлялося, американська допомога значною мірою спрямована на поповнення запасів боєприпасів для вже наявних систем озброєння, зокрема для високомобільних артилерійських ракетних систем, відомих як HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі проти Росії.

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи.

ВІДЕО ДНЯ

Загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США з початку повномасштабного вторгнення вже перевищив 18 мільярдів доларів.

Теми: США
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